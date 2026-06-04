В Смоленске построят мультибрендовый центр «Белорусские машины»

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На Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о реализации нового инвестиционного проекта.

В проекте — современный логистический центр с площадками для демонстрации техники, хранения и сервисного обслуживания. Здесь будет представлен полный спектр белорусских запчастей и техники. Объём инвестиций — около 860 миллионов рублей. Реализация рассчитана до 2032 года. Центр создадут при участии ведущих предприятий Беларуси, включая МАЗ, МТЗ и Гомсельмаш. Новый объект станет крупнейшим в России логистическим и сервисным центром белорусских автозапчастей.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что логистический комплекс для оптовой торговли молоком построят в Смоленском округе за 500 миллионов рублей. Мощность нового центра — до 300 тонн молочной продукции в сутки. Участок уже определили, готовят проектную документацию. Завершить строительство планируют к 2028 году. Инвестор сотрудничает с ведущими производителями молока из России и Беларуси. Проект укрепит торгово-экономические связи региона.