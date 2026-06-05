На берегу Вазузы в Смоленской области построят курортный комплекс за 250 млн рублей

Фото из архива. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сычёвском округе появится гостиничный комплекс на 20 домов в русском стиле с рестораном, банным и СПА-комплексом, речной мариной и автокемпингом. Соглашение заключили на полях ПМЭФ с ООО «Никольское-Резорт». Комплекс рассчитан на круглогодичный семейный отдых и автотуризм. Ожидаемый турпоток — до 15 тысяч человек в год.

Инвестору уже выделили участок, провели изыскательские работы, обеспечили подключение к инженерной инфраструктуре, начали благоустройство территории. Завершить строительство планируют к 2029 году.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске построят мультибрендовый центр «Белорусские машины» за 860 миллионов рублей. Он станет крупнейшим в России логистическим и сервисным центром белорусских автозапчастей. Реализация проекта рассчитана до 2032 года. Участок уже подобрали, оформляют документы.