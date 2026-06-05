Прокуратура добилась выплаты 7,2 млн. рублей участникам СВО в Смоленской области

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Проверка показала, что 12 контрактникам недоплатили единовременные выплаты, сообщает Прокуратура Смоленской области. После вмешательства надзорного ведомства права военнослужащих восстановили, деньги перечислили в полном объёме.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что на ПМЭФ обсудили торговлю Смоленской области с Беларусью — почти 3 тысячи компаний региона участвуют во взаимных поставках. Среди инвестпроектов — сервисный центр МАЗ в Кардымовском округе и логистический комплекс для молочной продукции. Для поддержки бизнеса созданы ОЭЗ «Стабна» и индустриальный парк «Сафоново».