Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2026 10:26

Лесопожарная служба Смоленской области получила новый вездеход для тушения пожаров

Автоцистерна АЦ-1,6-40 на базе ГАЗ «SADKO» Next вмещает 1,6 тонны воды и предназначена для доставки людей и оборудования к месту лесного пожара
Источник:kp.ru
Фото: Министерство лесного хозяйства Смоленской обл.

Фото: Министерство лесного хозяйства Смоленской обл.

Машину сконструировали специально для работы в лесу — у неё повышенная проходимость и защита кузова и кабины. Технику закупили в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее автопарк службы уже обновили по нацпроекту «Экология». С 2025 года лесное хозяйство региона участвует в новых нацпроектах. В прошлом году закупили отечественные дроны «Геоскан» — они активно используются и доказали свою эффективность.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Рославльском округе построят зерноперерабатывающий комплекс за 650 миллионов рублей. Мощность объекта — 800 тонн зерна в сутки. Завершить строительство планируют в 2027 году. Инвестор — «Брянская мясная компания» из группы «Мираторг». Соглашение подписали на ПМЭФ.