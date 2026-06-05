Лесопожарная служба Смоленской области получила новый вездеход для тушения пожаров

Фото: Министерство лесного хозяйства Смоленской обл.

Машину сконструировали специально для работы в лесу — у неё повышенная проходимость и защита кузова и кабины. Технику закупили в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее автопарк службы уже обновили по нацпроекту «Экология». С 2025 года лесное хозяйство региона участвует в новых нацпроектах. В прошлом году закупили отечественные дроны «Геоскан» — они активно используются и доказали свою эффективность.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Рославльском округе построят зерноперерабатывающий комплекс за 650 миллионов рублей. Мощность объекта — 800 тонн зерна в сутки. Завершить строительство планируют в 2027 году. Инвестор — «Брянская мясная компания» из группы «Мираторг». Соглашение подписали на ПМЭФ.