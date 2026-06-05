В Смоленской области в ДТП погиб велосипедист и пострадали пять человек

Фото: УМВД России по Смоленской области.

В Смоленской области 4 июня произошло четыре аварии. В Смоленском округе на 1-м километре дороги «Гнездово — Ольша» 61-летний велосипедист при повороте налево столкнулся с встречной машиной ГАЗ. Мужчина скончался на месте.

В Смоленске на улице Маршала Соколовского 50-летний водитель «Вольво» сбил 23-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Её госпитализировали. Там же на улице Генерала Лукина 35-летний мужчина на электросамокате при повороте не занял крайнее левое положение и врезался в ВАЗ. Его также доставили в больницу.

В Новодугинском округе на перекрёстке водитель ВАЗ 21140 не пропустил «Тойоту Короллу». Пострадали оба водителя и 10-летняя пассажирка «Тойоты». Всего за сутки инспекторы выявили трёх пьяных водителей, 18 нарушителей, не пропустивших пешеходов, и двоих, перевозивших детей без удерживающих устройств.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Лесопожарная служба получила новый вездеход для тушения пожаров — автоцистерну на базе ГАЗ «SADKO» Next вместимостью 1,6 тонны воды. Машина имеет повышенную проходимость и защиту кузова. Технику закупили по нацпроекту «Экологическое благополучие». Также ранее приобрели дроны «Геоскан», которые уже доказали эффективность.