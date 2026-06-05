В трёх школах Смоленска откроют профильные группы по искусству с преподавателями института

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Соглашение подписали глава города Александр Новиков и ректор Смоленского государственного института искусств Алексей Серый, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. В новом учебном году на базе гимназии №4, школ №12 и №16 откроются специальные профильные группы с углублённым изучением музыки, театра, художественного творчества и хореографии.

Преподаватели института искусств будут вести внеурочные занятия. Школьники получат доступ к творческим мастерским, студиям и библиотекам вуза. В планах — мастер-классы, концерты, театральные постановки, фестивали, профориентационные встречи и экскурсии. Ранее в городе уже работали предуниверситетские классы в сферах инженерии, медицины, экономики и сельского хозяйства.