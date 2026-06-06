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НовостиОбщество6 июня 2026 6:57

Над Смоленской областью за ночь сбили 42 украинских беспилотника

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Силы ПВО, РЭБ, ВКС и мобильные огневые группы отработали по 42 дронам, сообщил губернатор Василий Анохин. Пострадавших среди жителей нет, объекты проминфраструктуры не повреждены. Осколками одного из БПЛА в Смоленске посекло стекла в нескольких многоквартирных домах. Администрация города поможет восстановить имущество.

На местах падения обломков работают оперативные службы. Губернатор призвал жителей не подходить к обломкам — это опасно для жизни — и сообщать о находках по номеру 112. В регионе действует запрет на распространение информации о последствиях атак и работе ПВО.