В мессенджере МАКС запустили единый чат-бот Смоленской области для госуслуг и новостей

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Приложение-навигатор @smolenskaya_oblast_bot объединяет разделы «Семья и дети», «Транспорт», «ЖКХ», «Соцподдержка», «Здоровье», «Образование», «Культура» и «Бизнес». Через бота можно записаться в МФЦ, вызвать врача на дом, отследить общественный транспорт, проверить успеваемость ребёнка, узнать остаток маткапитала, купить билеты в театр и записаться на кружки.

Для участников СВО и их семей работает чат-бот «ZаДобро Смоленск» с личным куратором. Предпринимателям доступны сервисы центра «Мой бизнес» и инвестпортал. Бот объединяет официальные каналы всех муниципальных округов. Он работает через простое меню с кнопками, имеет поиск, не требует авторизации и подходит для людей любого возраста.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Ленинском районе Смоленска 8 июня прошли сплошные проверки водителей. Инспекторы выявляли пьяных за рулём. За первое нарушение грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года, за повторное — уголовная ответственность. О пьяных водителях просили сообщать по телефону 8 (4812) 77-66-97.