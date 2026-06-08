Новый вредонос Drama RAT крадёт данные и блокирует телефоны смолян

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление по борьбе с киберпреступностью МВД выявило опасное ПО для Android, сообщает Киберполиция России. Вирус распространяется в мессенджерах, SMS и по почте под видом бесплатного доступа к ChatGPT, «Яндекс.Музыке», VPN или модов для Minecraft. Также маскируется под файлы «Декларация» и «Счёт на оплату».

После установки приложение просит разрешить обновление, затем — доступ к Службе специальных возможностей. Жертва нажимает «ОК» и разрешает трояну читать экран, красть пароли и имитировать касания. После этого ПО требует установить PIN-код, чтобы злоумышленник мог заблокировать смартфон владельца. Вредоносная библиотека работает только в оперативной памяти — статический анализ APK не выявляет угрозу.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Ленинском районе Смоленска 8 июня прошли сплошные проверки водителей. Инспекторы ДПС искали пьяных за рулём. За первое нарушение грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет, за повторное — уголовная ответственность. О пьяных водителях можно сообщить по телефону 77-66-97.