Работающие родители с двумя детьми в Смоленской области могут получить новую выплату

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С 1 июня вступил в силу федеральный закон о новой ежегодной семейной выплате для работающих родителей. Получить её могут родители, усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей. Учитываются дети до 18 лет, а также до 23 лет, если они учатся очно.

Главное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Смоленской области это 26 334 рубля на человека . Также у заявителя в прошлом году должен быть официальный доход с уплаченным НДФЛ, не должно быть задолженности по алиментам и лишения родительских прав.

Размер выплаты считают индивидуально: берут доход родителя за прошлый год, пересчитывают НДФЛ по ставке 6% и возвращают разницу . Выплата ежегодная, подтверждать право нужно каждый раз до 1 октября следующего за расчётным года. В 2026 году заявление подают за доходы 2025 года. Сделать это можно до 1 октября в клиентских службах Соцфонда, МФЦ или на «Госуслугах» .

В Смоленской области живут больше 85 тысяч семей с детьми, из них 8,6 тысячи — многодетные. В регионе действует программа повышения рождаемости с 68 мероприятиями и 28 мерами поддержки. Вопросы о новой выплате можно задать по телефону горячей линии СФР: 8-800-100-00-01 .

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что МФЦ Смоленской области признали одними из лучших в России по итогам первого квартала 2026 года. В регионе работают 28 филиалов и 55 отделений, где доступны 854 вида услуг. Почти 97% жителей имеют доступ к госуслугам по принципу «одного окна».