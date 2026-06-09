Несовершеннолетнюю смолянку будут судить за прикуривание сигареты от Вечного огня

Фото из архива. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Несовершеннолетней смолянке грозит срок за то, что она прикурила сигарету от Вечного огня в Смоленске. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о реабилитации нацизма, сообщает ведомство. В марте 2026 года девушка в Сквере Памяти Героев забралась на постамент Вечного огня и прикурила сигарету от него. Действие сняли на телефон и выложили в соцсети.

Уголовное дело направлено в Смоленский областной суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что за неделю смоленская скорая 605 раз выезжала на высокое давление. Всего медики выполнили 3609 выездов, из них 480 — к детям. В больницы доставили 1470 человек. Также зафиксировали 28 вызовов на инфаркты, 135 — на инсульты, 53 — на ДТП. Скорая выезжала к пациентам в состоянии опьянения 123 раза.