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НовостиОбщество9 июня 2026 7:06

На ярмарках Смоленской области жители потратили 1,7 млрд рублей за первый квартал 2026 года

На ярмарках Смоленской области жители потратили 1,7 млрд рублей за первый квартал 2026 года
Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За три месяца в регионе провели 68 ярмарок. Около 90 процентов выручки пришлось на продукты и табачные изделия. Каждая пятая покупка - мясо, картофель, овощи и фрукты. Их доля в общем обороте розницы составила 2,4 процента.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, работающие родители с двумя детьми в Смоленской области могут получить новую выплату. Главное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе (подробнее).