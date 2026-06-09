Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 7:12

Смоленск с 10 по 13 июня станет гастрономической столицей России

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Смоленск с 10 по 13 июня станет гастрономической столицей России — в Лопатинском саду пройдёт фестиваль «Вкусы России». Фермеры и ремесленники со всей страны привезут мёд, сыры ручной работы, домашние колбасы, кавказские яства и свежую выпечку. Для гостей подготовили мастер-классы, выступления музыкальных коллективов и артистов эстрады. Вход бесплатный.

Из-за фестиваля с 7 по 14 июня ограничат движение на улице Пржевальского. Полностью проезд закроют 9 июня с 14:00 до 23:00 и 13 июня с 17:00 до 23:00.