Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Смоленск с 10 по 13 июня станет гастрономической столицей России — в Лопатинском саду пройдёт фестиваль «Вкусы России». Фермеры и ремесленники со всей страны привезут мёд, сыры ручной работы, домашние колбасы, кавказские яства и свежую выпечку. Для гостей подготовили мастер-классы, выступления музыкальных коллективов и артистов эстрады. Вход бесплатный.

Из-за фестиваля с 7 по 14 июня ограничат движение на улице Пржевальского. Полностью проезд закроют 9 июня с 14:00 до 23:00 и 13 июня с 17:00 до 23:00.