В Смоленске 10 июня покажут фильм о сиротстве «Дети наши»

Фото: Администрация г. Смоленска.

Это 11-я картина из цикла «Другие люди?». Лента рассказывает о сиротстве через реальные истории, о наставничестве, принимающих и замещающих семьях. После фильма состоится обсуждение с участием фонда «Дети наши», Управления опеки и попечительства и специалистов по семейному устройству.

Приглашают социальных педагогов школ и детсадов, а также всех желающих. Вход свободный. Показ пройдёт в КДЦ «Губернский» в 15:00.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что с 10 по 13 июня в Лопатинском саду пройдёт гастрофестиваль «Вкусы России» с фермерскими сырами, мёдом, колбасами и выпечкой. Вход бесплатный. Из-за фестиваля ограничат движение на улице Пржевальского — полное закрытие 9 июня с 14:00 до 23:00 и 13 июня с 17:00 до 23:00.

Показ пройдёт в КДЦ «Губернский» в 15:00, сообщает администрация Смоленска.