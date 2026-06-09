76-летняя смолянка перевела мошеннику 865 тыс. рублей за машину и осталась без денег

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Женщина договорилась в мессенджере о покупке иномарки, перевела деньги на указанный счёт, но продавец исчез, сообщает УМВД России по Смоленской области. Возбуждено уголовное дело. Потерпевшая пояснила, что знала о схемах мошенников из СМИ и от полиции.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировали два дистанционных мошенничества, с начала месяца — 28. Полиция призывает смолян не перечислять деньги незнакомцам и проверять продавцов.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что 10 июня в КДЦ «Губернский» покажут фильм о сиротстве «Дети наши» и обсудят семейное устройство. После просмотра состоится разговор с представителями фонда «Дети наши», Управления опеки и специалистами. Приглашают всех желающих. Вход свободный. Также с 10 по 13 июня в Лопатинском саду пройдёт гастрофестиваль «Вкусы России» с фермерскими сырами и мёдом. Вход бесплатный. Из-за фестиваля ограничат движение на улице Пржевальского.