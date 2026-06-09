В Ленинском районе Смоленска появились три новые детские площадки

Фото: администрация Смоленска.

Комплексы установили на проспекте Гагарина, 72, на улице Академика Петрова (между домами 3 и 5 — с песочницей и качелями), а в сквере у самолёта-памятника Ту-16 на улице Багратиона смонтировали сразу две площадки для разных возрастов. Всего в этом году построят 10 площадок во всех районах города. Работа идёт системно: в прошлом году сдали 15 таких объектов.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что 76-летняя жительница Сафоново перевела мошеннику 865 тысяч рублей за машину и осталась без денег. Женщина знала о схемах обмана, но поверила продавцу в мессенджере. Возбуждено уголовное дело. Всего с начала месяца в регионе зафиксировали 28 дистанционных мошенничеств. Полиция призывает проверять благонадёжность продавцов.