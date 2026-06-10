В Смоленске стартовал гастрофестиваль «Вкусы России»

Фото из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Лопатинском саду начал работу первый в истории региона гастрономический фестиваль «Вкусы России». Мероприятие организовано Минсельхозом РФ и продлится до 13 июня.

Гости уже могут попробовать и купить фермерские продукты со всей страны: алтайский мёд, кавказские деликатесы, авторские сыры, домашние колбасы, выпечку и напитки. 13 июня шеф-повар Сергей Булычев проведёт мастер-класс по приготовлению старинного смоленского блюда — лапунов. 12 июня хедлайнером станет группа «Динамит» и солист Илья Зудин.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Ленинском районе Смоленска появились три новые детские площадки с резиновым покрытием — на проспекте Гагарина, 72, на улице Академика Петрова и в сквере у самолёта-памятника Ту-16. Всего в этом году в городе построят 10 площадок. В прошлом году сдали 15 объектов.