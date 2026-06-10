За ночь над Смоленской областью сбили шесть украинских беспилотников

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Силы ВКС России и ПВО Министерства обороны РФ уничтожили шесть БПЛА, сообщил губернатор Василий Анохин. Пострадавших и разрушений нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Губернатор призвал жителей при обнаружении частей дронов не подходить к ним и звонить по номеру 112. В регионе действует запрет на распространение информации о последствиях атак и работе ПВО.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске стартовал гастрофестиваль «Вкусы России»: в Лопатинском саду открылись ярмарка и дегустационные зоны. Гости могут попробовать фермерские продукты со всей страны: алтайский мёд, авторские сыры, домашние колбасы, выпечку. 13 июня шеф-повар проведёт мастер-класс по приготовлению старинного смоленского блюда — лапунов. Вход свободный.