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НовостиОбщество10 июня 2026 5:57

В Смоленске выбрали лучшего каменщика региона

Евгений Шестаков представит область на Всероссийском конкурсе
Источник:kp.ru
Фото: Правительство СО.

Фото: Правительство СО.

Региональный этап конкурса «Лучший по профессии» прошёл на площадке Смоленской академии градостроительства и архитектуры. Победителем стал каменщик 4 разряда ООО «ДомСтрой» Евгений Шестаков. Второе место занял Максим Иванов (ООО «ДомСтрой»), третье — Дмитрий Семочкин (ООО «Гранит»). В сентябре Шестаков поедет на федеральный этап в Чувашию. Призовой фонд Всероссийского финала: за первое место — 1 миллион рублей, за второе — 500 тысяч, за третье — 300 тысяч рублей. Конкурс входит в нацпроект «Кадры».