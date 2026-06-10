В Смоленске выбрали лучшего каменщика региона

Фото: Правительство СО.

Региональный этап конкурса «Лучший по профессии» прошёл на площадке Смоленской академии градостроительства и архитектуры. Победителем стал каменщик 4 разряда ООО «ДомСтрой» Евгений Шестаков. Второе место занял Максим Иванов (ООО «ДомСтрой»), третье — Дмитрий Семочкин (ООО «Гранит»). В сентябре Шестаков поедет на федеральный этап в Чувашию. Призовой фонд Всероссийского финала: за первое место — 1 миллион рублей, за второе — 500 тысяч, за третье — 300 тысяч рублей. Конкурс входит в нацпроект «Кадры».