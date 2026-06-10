В День России в Смоленске пройдёт фестиваль силачей «Смоленский рубеж» с участием звёзд

Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

12 июня в 12:00 центральным событием станет Кубок России по силовому экстриму. Почётный гость — многократный победитель турниров силачей Михаил Кокляев. В программе также турниры по армрестлингу, масс-рестлингу (проводит шестикратный чемпион мира Виктор Колибабчук), Кубок двух столиц по тяжёлой атлетике среди спортсменов 14–18 лет и детский турнир по спортивной гимнастике.

Зрителей ждут встречи с известными спортсменами и показательные выступления. Прямые трансляции — в официальном сообществе фестиваля во «ВКонтакте», а Кубок России покажет «Старт ТВ». Вход свободный.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске выбрали лучшего каменщика региона. Им стал Евгений Шестаков, он представит область на всероссийском конкурсе в Чувашии в сентябре. Призовой фонд федерального этапа: миллион рублей за первое место. Конкурс входит в нацпроект «Кадры».