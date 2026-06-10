В Смоленске 10 июня отключат холодную воду на трёх улицах

Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Под отключение попадают: улица Парковая (дома 2а, 4в, 6), улица Мало-Краснофлотская (дома 1–17/9, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16), улица Большая Краснофлотская (дом 73/2). Воду отключат для переключения потребителей на новую водопроводную линию.

Подвоз организуют по заявкам. Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8(4812)38-18-50 и 70-50-71. После окончания работ качество воды может временно ухудшиться — до завершения промывки сетей.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в День России на площади Ленина в Смоленске пройдёт фестиваль силовых видов спорта «Смоленский рубеж» с участием Михаила Кокляева. В программе Кубок России по силовому экстриму, армрестлинг, масс-рестлинг, тяжёлая атлетика и детская гимнастика. Вход свободный. Прямые трансляции — в соцсетях и на «Старт ТВ».