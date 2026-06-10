Каникулы со стажем: как смоленские школьники зарабатывают первые деньги

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Три месяца свободы - и реальная зарплата в кармане. Для тысяч смоленских старшеклассников лето-2026 станет не просто отдыхом, а первым шагом в мир труда. Только вот знают ли подростки, на что имеют право? Разбираемся вместе с сайтом «АиФ-Смоленск».

Первый заработок - по всем правилам

Школьная скамья ещё не остыла, а сотни смоленских подростков уже выходят на работу. Региональные власти заложили на оплату труда несовершеннолетних 15,5 млн рублей - на два миллиона больше, чем годом ранее. Деньги распределены по всем городским и муниципальным округам области.

В 2026 году временное трудоустройство получат порядка 3 400 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. В самом Смоленске за лето работой обеспечат свыше 600 школьников - в их числе 22 подростка, состоявших на различных видах профилактического учёта.

Площадками для трудовых бригад стали 40 городских школ, а также Центр дополнительного образования и Центр развития детей и молодёжи.

Не «подработка», а официальное трудоустройство

Несмотря на временный характер занятости, всё оформлено строго по закону. Каждый подросток зачисляется на должность «подсобный рабочий 1-го квалификационного уровня» на 0,25 ставки - с записью в трудовую книжку и подписанием трудового договора.

«В договоре чётко прописаны функции, виды работ, условия труда, продолжительность рабочего дня и размер вознаграждения», - сообщили в пресс-службе администрации Смоленска. Оклад составляет 6 773 рубля 25 копеек, а при выполнении нормы выработки он доводится до уровня МРОТ. Дополнительно Центр занятости населения выплачивает каждому участнику программы материальную поддержку.

Занятость ребят - вполне осязаемая: уход за мемориальными комплексами, уборка зон отдыха, благоустройство исторических мест города. Не самый гламурный труд, зато честный и социально значимый.

А если работодатель - не государство?

Бюджетный сектор - далеко не единственный работодатель для подростков. Коммерческие компании и промышленные предприятия тоже охотно берут школьников на летний сезон. Вакансии курьера, промоутера или консультанта в торговом зале приносят от 15 000 до 30 000 рублей в месяц при неполном дне - или от 1 000 до 3 000 рублей за смену.

Но именно здесь кроется главный риск: далеко не каждый работодатель добросовестно соблюдает требования трудового законодательства. А они весьма конкретны.

Согласно статье 94 Трудового кодекса РФ, максимальная продолжительность рабочего дня для подростков 14–15 лет - всего 1 час, для 15–16-летних - 1 час 15 минут, для юных работников 16–18 лет - 1 час 45 минут.

«Статьи 265 и 268 ТК РФ прямо запрещают привлекать несовершеннолетних к труду во вредных и опасных условиях, отправлять их в командировки, задерживать сверхурочно или вызывать в ночное время, а также в выходные и праздничные дни», - подчёркивает руководитель Государственной инспекции труда в Смоленской области Алексей Казменков.

Исключения возможны, но обставлены жёсткими условиями: работник старше 15 лет должен дать письменное согласие лично, младше - ещё и через одного из родителей или попечителя. Для детей-сирот и детей, лишившихся родительского попечения, обязательно участие органов опеки.