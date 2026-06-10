52 тыс. пачек нелегальных сигарет на 8 млн рублей изъяли в Смоленской области

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Силовики пресекли деятельность группы, которая перевозила через границу крупную партию табака без документов и российских акцизных марок, сообщает УФСБ России по Смоленской области. Общая стоимость изъятой продукции превысила 8 миллионов рублей.

Таможня возбудила уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных товаров. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Смоленск с 10 по 13 июня станет гастрономической столицей России — в Лопатинском саду проходит фестиваль «Вкусы России». Вход бесплатный, гостей ждут фермерские продукты, мастер-классы и концерты. Из-за фестиваля ограничено движение на улице Пржевальского.