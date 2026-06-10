22-летняя смолянка получила 8 лет колонии за 28 наркозакладок в СНТ

Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С августа 2024 по ноябрь 2025 года девушка организовала 28 тайников-закладок на территориях двух садовых товариществ в Смоленске. Наркотики она получала от соучастников. При задержании у неё изъяли более 800 граммов запрещённых веществ.

Суд приговорил её к 8 годам колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что УФСБ и таможня изъяли в Смоленской области 52 тысячи пачек нелегальных сигарет на 8 миллионов рублей. Силовики пресекли деятельность группы, которая перевозила через границу табак без документов и акцизных марок. Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.