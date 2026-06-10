В Смоленске прошла стратегическая сессия форума «Сильные идеи для нового времени»

Фото Министерство экономического развития Смоленской области

4 июня на базе Молодежного центра «Пушкинский» прошла стратегическая сессия в рамках региональной части Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени». Напомним, что организатором форума выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области. В Смоленской области мероприятия координирует региональный сервисный уполномоченный Национальной социальной инициативы Татьяна Шубина.

Участниками встречи стали студенты СмолГУ и Финансового университета, представители общественной организации «ОПОРА РОССИИ», клуба предпринимателей «Деловар» и сообщества PRO Женщин Смоленск. В течение четырех часов им предстояло не только придумать лучшую идею, но и сгенерировать план по ее реализации.

Лучшие проекты, составляющие особую пользу для экономики и общества, презентуются на очном заседании форума Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В этом году очная часть форума пройдет в Нижнем Новгороде 22–23 июля.

«Сегодняшняя стратегическая сессия – это мероприятие, направленное на генерацию идей. Форум — это шанс для каждого в нашей стране предложить свою идею, получить профессиональную оценку и возможности для реализации. Главная задача форума СИНВ заключается в том, чтобы выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значительный вклад в развитие страны и своего региона. Лучшие идеи отбирают эксперты форума, в каждом регионе формируется собственный пул экспертов.», – пояснила региональный сервисный уполномоченный Национальной социальной инициативы Татьяна Шубина.

Сейчас идет активный период подачи заявок – он продлится до 15 июня. Для того чтобы принять участие, необходимо придумать актуальную и социально-значимую идею и оформить ее на крауд-платформе.

В этом году Агентством стратегических инициатив выбрано 5 основных направлений: «Социальная инициатива», «Предпринимательская инициатива», «Технологическая инициатива», «Экологическая и климатическая инициатива», а также «Кадровая инициатива». После подачи заявки идеи оцениваются экспертами и определяются топ-листы до 10 июля.

«Форум «Сильные идеи для нового времени» с каждым годом набирает все большую популярность. В прошлом году было подано более 35 тысяч заявок со всей России, из которых – 104 идеи были выдвинуты участниками из Смоленской области. Мы активно привлекаем инициативную молодежь к проекту и создаем все условия для реализации социально-значимых идей. Форум несет важную социальную миссию – открыть дорогу к реализации целей для молодежи и всех инициативных граждан», – подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

На сессии личным опытом формирования тематических треков поделились лидеры Форума 2025 года - Алексей Масляный, Даниил Музыченко, Ярослава Нурбагандова. По итогам участники представили несколько инициатив, направленных на туристское возрождение малых населенных пунктов, открытие региональной школы созидания, помощь людям в реализации их предпринимательских способностей, на пробный запуск производства нового продукта.