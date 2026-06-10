В Смоленской области до 12 июня ожидается жара до +32 градусов

Фото из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Смоленского ЦГМС, с 10 по 12 июня в регионе прогнозируется жаркая погода с максимальными температурами воздуха до +30…+32 градусов.

Спасатели рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, не обращаться с открытым огнём, а при отдыхе у воды внимательно следить за детьми и купаться только в оборудованных местах.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске прошла стратегическая сессия форума «Сильные идеи для нового времени». Студенты, предприниматели и общественники придумывали проекты для развития региона. Подать заявку на участие можно до 15 июня. Лучшие идеи представят президенту Владимиру Путину в Нижнем Новгороде 22–23 июля. В прошлом году из Смоленской области выдвинули 104 идеи.