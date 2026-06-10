Смоленская область примет Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» с 20 по 27 июня

Участниками станут команды из 18 регионов ЦФО — по две от каждого: старшая (15–17 лет) и младшая (13–14 лет). Смоленскую область представят победители регионального этапа, сообщает Правительство Смоленской области.

Школьникам предстоит пройти поисково-спасательные работы в техногенной среде и на воде, полосу препятствий, маршрут выживания, пожарную эстафету, а также сдать кросс, плавание и силовое упражнение. Основная площадка — полевой лагерь в «Красном Бору». Для гостей проведут творческие конкурсы, культурную программу и экскурсию по Смоленску. Закрытие и награждение — 27 июня.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленской области до 12 июня ожидается жара до +32 градусов. Спасатели рекомендуют не обращаться с открытым огнём, а у воды — следить за детьми и купаться только в оборудованных местах.