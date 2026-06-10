Смоляне до 27 июня могут выиграть гранты до 1,5 миллиона рублей на свои проекты

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В рамках Всероссийского фестиваля Дня молодёжи Смоленск станет главной площадкой конкурса Росмолодёжь.Гранты, сообщает Правительство Смоленской области. Заявки принимаются до 27 июня в системе «Молодёжь России». Участвовать могут жители России и Абхазии от 14 до 35 лет.

Минимальный грант — 5 тысяч рублей, максимальный — 1,5 миллиона рублей. Проект можно подать по 18 направлениям. Очная защита проектов пройдёт 28 июня в Смоленске в рамках празднования Дня молодёжи. Консультации можно получить в Молодёжном центре «Пушкинский» (Ленина, 7/2).

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Смоленская область примет Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» с 20 по 27 июня. Участники из 18 регионов ЦФО поборются в поисково-спасательных работах, полосе препятствий, пожарной эстафете и других дисциплинах.