Маткапитал, субсидии, налоговый вычет: как смоляне пытались обмануть государство - и чем это закончилось

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Государственная поддержка в России становится всё доступнее: пособия, субсидии, социальные контракты, налоговые вычеты. Но чем больше денег - тем больше соблазн получить их обходным путём. Смоленская судебная практика последних лет показывает: схемы раскрываются почти всегда. И цена ошибки - не просто штраф.

Материнский капитал: когда выгода обернулась судимостью

В прошлом году 9 164 смоленских семьи получили материнский капитал - в общей сложности больше двух миллиардов рублей из бюджета. Цифры внушительные, и для части людей они, судя по всему, стали не столько поддержкой, сколько соблазном.

Самая распространённая схема - классическая: купить жильё дешевле, в документах указать завышенную сумму, а разницу забрать наличными. На первый взгляд - почти безопасно. На практике - уголовное дело.

Жительница Ярцева решила именно так: комната для неё и двух детей обошлась в 380 000 рублей, но в заявке в Пенсионный фонд фигурировала сумма 466 617 рублей. Разница - 86 617 рублей - осела у неё в кармане. Схема вскрылась. Ярцевский городской суд назначил 1,5 года условно. Областной суд впоследствии пересмотрел формулировку - убрал «группу лиц по предварительному сговору» - и сократил срок до 1 года 5 месяцев.

Похожая история произошла в Смоленске. Другая молодая мама подала в Социальный фонд поддельные документы о якобы состоявшемся улучшении жилищных условий и обналичила 483 882 рубля. На суде она признала вину, частично вернула деньги и объяснила произошедшее тяжёлыми обстоятельствами. Суд учёл раскаяние и наличие двух малолетних детей - и всё же вынес приговор: год условно с испытательным сроком два года и обязательной отметкой в инспекции.

Бизнес на бумаге: субсидии без дела

Господдержка предпринимателей в Смоленской области - отдельная статья расходов. Ежегодно на неё уходит свыше полумиллиарда рублей, сообщают журналисты сайта "АиФ-Смоленск". Государство готово вкладывать в бизнес, но и спрашивает строго.

Недавно УФСБ пресекло мошенничество с сельскохозяйственными субсидиями: директор смоленского предприятия, по версии следствия, незаконно получил из бюджета около двух миллионов рублей по программе поддержки производства и реализации молока. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ - «Мошенничество в особо крупном размере». Это одна из самых тяжёлых квалификаций: до десяти лет колонии и штраф до миллиона. Чем завершится процесс - пока не сообщается.

Еще одна ситуация. Мужчина пришёл в департамент по социальному развитию с готовым бизнес-планом: оценка технического состояния недвижимости. Убедительно рассказал, получил социальную выплату на старт - и... больше ничего не сделал. Никакого бизнеса не открыл, деньги потратил по своему усмотрению.

Правоохранители это отследили. Суд признал смолянина виновным по части 3 статьи 159 УК РФ и назначил штраф в 200 000 рублей.

Фиктивные справки из стоматологии: групповое дело

Ещё один случай - уже с участием целой группы. В Ярцеве суд вынес приговор 15 людям, которые с 2020 по 2022 год незаконно оформляли налоговый вычет за якобы оказанные стоматологические услуги. Схему придумали двое: сотрудница клиники с доступом к документации и её знакомый. Он попросил её оформить фиктивную справку - для себя. Потом подтянули знакомых. За небольшое вознаграждение дело поставили на поток.

Итог: 16 эпизодов мошенничества, ущерб бюджету - 924 552 рубля. Все осуждены по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц). Смягчило наказание то, что преступления были совершены впервые и ущерб полностью возмещён. Суд назначил штрафы - от 80 000 до 250 000 рублей.

Почему схемы перестали работать

Логика «возьму немного, никто не заметит» давно устарела. Государство выстроило многоуровневую систему проверки бюджетных выплат - и социальные контракты, и субсидии, и налоговые вычеты в неё включены.

Каждый из описанных случаев начинался с одного и того же расчёта: «это же маленькая сумма». Заканчивалось - судимостью, штрафами и испытательными сроками. А иногда - перспективой реального заключения.