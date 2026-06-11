Смоленская область стала первой по обеспечению жильём преподавателей сельхозакадемии

Фото Правительства СО.

При поддержке инвесторов — компаний «Русский лён» и «Товарищество льняная мануфактура» — приобрели 50 квартир и 6 индивидуальных домов в Смоленске. Ключи получили 56 семей преподавателей. На встрече с министром сельского хозяйства Оксаной Лут новосёлам вручили документы ещё на 10 квартир. В итоге 85 процентов профессорско-преподавательского состава академии обеспечены жильём.

Квартиры — просторные, с современной планировкой и индивидуальным отоплением. В жилом комплексе есть детские и спортивные площадки, парковки и зелёная зона.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что смоляне до 27 июня могут выиграть гранты до 1,5 миллиона рублей на свои проекты. Заявки принимаются в системе «Молодёжь России». Участвовать могут жители от 14 до 35 лет. Очная защита проектов пройдёт 28 июня. Консультации — в Молодёжном центре «Пушкинский».