Более 15 тыс. семей в Смоленской области получают субсидии на оплату ЖКУ

Фото из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Среднемесячный размер субсидий вырос на 8,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3239 рублей. Всего по состоянию на 1 апреля соцподдержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получали около 187 тысяч жителей. Среднемесячный размер выплаты на одного человека — 1012 рублей.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что 11 июня в Смоленске отключат холодную воду на двух улицах — Маршала Жукова, 6, и нескольких домах на Коммунистической. Воду отключат с 9 до 21 часа. Подвоз организуют по заявкам. Качество воды после работ может временно ухудшиться.