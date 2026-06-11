В Смоленской области 12 июня ожидаются жара до +30 градусов, грозы и град

Фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу в регионе будет облачно с прояснениями, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Ночью без осадков, во второй половине дня — кратковременные дожди с грозами, местами возможен град. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, при грозе порывы до 12–15 метров в секунду.

Температура ночью +12…+17 градусов, днём +25…+30. В Смоленске ночью +15…+17, днём +25…+27. Атмосферное давление — 739 мм ртутного столба, будет падать.

МЧС напоминает: купайтесь только в оборудованных местах, не оставляйте детей без присмотра у воды, при грозе немедленно покиньте водоём и отойдите от берега.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Росмолодёжь объяснила, зачем регистрироваться на День молодёжи в Смоленске. Праздник пройдёт с 26 по 28 июня. Зарегистрироваться можно на сайте деньмолодёжи.рф или в чат-боте МАКС. В боте уже добавили разделы с основными площадками. Регистрация нужна для удобства участников — чтобы получить полную программу и отслеживать мероприятия.