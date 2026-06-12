В Смоленске из-за «Школы безопасности» и ремонта дорог ограничат движение по ул.Промкасса и Желябова

22 и 23 июня в связи с проведением Межрегиональных соревнований «Школа безопасности» будет ограничено движение по улице Промкасса (парковка у озера Ключевое, в районе дома 44а), сообщает администрация Смоленска. Ограничения будут действовать с 08:00 до 10:00, а с 10:00 до 18:00 движение полностью прекратят оба дня.

Кроме того, до 25 августа продлевается запрет движения по улице Желябова в связи с капитальным ремонтом автодороги.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске изменились схемы движения шести автобусов из-за смены перевозчиков на 21 маршруте. Тариф — 37 рублей безналом, 39 наличными, льготы начнут действовать с 1 января 2027 года. Новые расписания опубликуют дополнительно.