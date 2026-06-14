При ночной атаке БПЛА на Вязьму пострадала пожилая женщина, повреждён частный дом

Фото из архива. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 14 июня ВСУ в очередной раз атаковали Смоленскую область. В Вязьме от падения обломков беспилотника загорелся частный жилой дом. Пострадала пожилая женщина — её госпитализировали, состояние стабильное, врачи оказывают всю необходимую помощь. Пожар локализован, на месте работают сотрудники МЧС и оперативные службы.

Между тем, в регионе начали формирование добровольческого подразделения «Барс Смоленск» (Боевой Армейский Резерв Страны) для защиты критически важных объектов от вражеских дронов. Добровольцы будут служить только на территории области по графику: два месяца на сборах, два — в запасе. Они получат экипировку, соцгарантии и выплаты до 56 тысяч рублей в период выполнения задач. Заявления принимают в военкоматах после медкомиссии. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленской области до конца суток 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 15 метров в секунду. МЧС рекомендовало при непогоде укрываться в зданиях, не прятаться под деревьями и убирать мобильные телефоны.