Лишённый прав водитель из Вязьмы снова сел за руль «Форда»

Фото: УМВД России по Смоленской области.

На улице Софьи Перовской в Вязьме сотрудники ГИБДД остановили Ford Focus под управлением 30-летнего местного жителя. При проверке выяснилось, что мужчина ранее был лишён прав и уже привлекался к уголовной ответственности по статье 264.3 УК РФ (управление автомобилем без прав). Несмотря на это, он снова нарушил закон. Иномарку изъяли и поместили на спецстоянку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.3 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что при ночной атаке БПЛА на Вязьму пострадала пожилая женщина, повреждён частный дом. Пожар локализован, пострадавшая в больнице, её состояние стабильное. Также в регионе формируется добровольческое подразделение «Барс Смоленск» для защиты объектов от дронов. Добровольцев обеспечат экипировкой и выплатами до 56 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.