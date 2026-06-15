В Ленинском районе Смоленска 15 июня пройдут сплошные проверки водителей

Фото: УМВД России по Смоленской области.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд по выявлению пьяных водителей, а также пресечению других грубых нарушений ПДД, утром в понедельник, 15 июня, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Первое нарушение грозит штрафом 45 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет. Повторное вождение в нетрезвом виде — это уже уголовное преступление. Сообщить о пьяном водителе или других нарушениях можно по телефону 8 (4812) 77-66-97 или любому инспектору на дороге. Патрульные автомобили оснащены видеорегистраторами.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что лишённый прав водитель из Вязьмы снова сел за руль Ford Focus. 30-летнего мужчину остановили на улице Софьи Перовской. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.3 УК РФ — ему грозит до двух лет тюрьмы. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку.