Смоленский губернатор Анохин назвал главные события недели в регионе

Фото: Правительство Смоленской области.

Смоленскую область с рабочим визитом посетила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Регион стал первым в стране, где при поддержке Минсельхоза и бизнеса преподаватели сельхозакадемии получили 50 квартир и 6 домов. Лут также осмотрела агротехнологический класс в Верхнеднепровском и мясоперерабатывающее предприятие «Гагарин-Останкино».

В Смоленске впервые прошёл всероссийский гастрофестиваль «Вкусы России» с участием 40 регионов. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков обсудил строительство межвузовского кампуса «Гагарин» и посетил филиал МЭИ, где за счёт федеральных средств отремонтировали лаборатории. На форуме «Путешествуй» на ВДНХ представили туристический потенциал региона, подчеркнув статус Смоленска как Молодёжной столицы России.