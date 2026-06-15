Смоленский мэр Александр Новиков: к концу июня закроют все ордера на раскопки

Фото: Администрация г. Смоленска.

Неделю назад на общегородской планерке глава города потребовал от «Горводоканала» до конца недели поднять просевшие люки на проспекте Гагарина — от площади Победы до развилки Досуговского и Киевского шоссе, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Также территориальные управления должны ежедневно отчитываться о борьбе с граффити на фасадах. Управление ЖКХ обязали до конца июня закрыть все ордера на раскопки с полным восстановлением благоустройства: асфальтированием на всю ширину полосы и восстановлением газонов.

В Ленинском районе появились три новые детские площадки — на проспекте Гагарина, 72, на улице Академика Петрова (между домами 3 и 5) и сразу два комплекса в сквере у самолёта-памятника Ту-16 на Багратиона. Всего в этом году построят 10 площадок во всех районах города.

В Лопатинском саду прошёл Всероссийский гастрофестиваль «Вкусы России» — Смоленск выбран стартовой площадкой для этого масштабного проекта. В фестивале участвовали 47 регионов. Завершили неделю празднованием Дня России.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что регион посетили министры сельского хозяйства и образования, также обсуждалось строительство межвузовского кампуса «Гагарин».