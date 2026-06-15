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Три дрона сбили над Смоленской областью в ночь на понедельник, 15 июня, сообщил губернатор Василий Анохин. О пострадавших не сообщается.

В регионе действует режим беспилотной опасности. Жителей просят соблюдать меры безопасности и при обнаружении дронов немедленно сообщать по телефону 112.

Ранее мэр Смоленска Александр Новиков подвёл итоги недели: до конца июня закроют все ордера на раскопки с восстановлением асфальта и газонов, в Ленинском районе появились три новые детские площадки, а в городе прошёл гастрофестиваль «Вкусы России» с участием 47 регионов.