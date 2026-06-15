Преступность в Смоленской области снизилась на 11,8 процента за пять месяцев

Фото из архива. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С января по май 2026 года зарегистрировано 4433 преступления, сообщает прокуратура Смоленской области. Мошенничеств стало меньше на 34,5 процента (763 случая), краж — на 2,5 процента (1683), из них угонов транспортных средств — 8 (минус 52,9 процента). Разбойных нападений зафиксировано 3 (минус 40 процентов), грабежей — 43 (минус 29,5 процента), хулиганств — 7 (без изменений).

Преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий стало на 32,9 процента меньше (1242). В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировали 373 преступления — снижение на 28,5 процента. Нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорта установлено 25 (минус 43,2 процента), из них 9 — со смертельным исходом (минус 30,8 процента).

При этом число преступлений в общественных местах выросло на 8 процентов — до 1531.