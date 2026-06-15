«Новые люди» открыли парусную регату в Десногорске

Фото: "Новые люди".

В городе атомщиков состоялось открытие парусной регаты, партнёром которой выступило региональное отделение партии «Новые люди». Спортивный праздник объединил участников соревнований, любителей активного отдыха и жителей города. Соревнования стали ярким событием летнего сезона на Десногорском водохранилище.

Паруса наполнились ветром, экипажи вышли на дистанцию с настроем на победу, а зрители получили возможность наблюдать за водными гонками и поддерживать спортсменов.

Помимо участия в спортивной программе, команда партии вместе с организаторами события обсудила перспективы развития парусного спорта в Смоленской области. В центре внимания оказались вопросы привлечения молодёжи, модернизации инфраструктуры и проведения регулярных соревнований, которые помогут популяризировать этот вид спорта в регионе.

Фото: "Новые люди".

Кроме того, в ближайшее время в Десногорске откроют местное отделение партии «Новые люди». Это позволит активнее взаимодействовать с жителями города, поддерживать их инициативы и совместно реализовывать проекты, направленные на развитие округа.

«Парусный спорт — это не только соревнования, но и возможность формировать культуру здорового образа жизни и развивать туристический потенциал города. Мы рады выступить партнёрами регаты и уверены, что вместе с жителями Десногорска сможем реализовать ещё много полезных проектов», — отметила руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Ксения Мельникова.