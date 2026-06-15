Агитационный поезд «Единство в Памяти. Сила в Подвиге!» прибудет в Вязьму и Смоленск

Фото: Правительство Смоленской области.

С 15 по 22 июня через Вязьму, Оршу, Минск, Барановичи, Брест и Смоленск пройдёт тематический состав из семи вагонов и двух платформ с военной техникой времён Великой Отечественной войны, сообщает Правительство Смоленской области. Акцию организовали Минобороны России и Беларуси.

В Смоленской области поезд будет в Вязьме 16 июня (15:35–19:40) и в Смоленске 20 июня (08:10–14:40). Вход свободный. В программе: выступление оркестра Военной академии ПВО, возложение цветов к Вечному огню, приём в «Юнармию», развёртывание копии Знамени Победы, «Разговоры о важном» и показательные выступления силовиков.

Губернатор Василий Анохин назвал акцию возможностью прикоснуться к великой истории и передать память будущим поколениям.