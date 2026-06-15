Дикие животные спровоцировали 12 ДТП в Смоленской области, один человек погиб

Фото: Министерство лесного хозяйства Смоленской обл.

С 1 по 14 июня зарегистрировано 12 аварий с участием диких животных. Один человек погиб, ещё один пострадал. Чаще всего на дорогу выходят лоси, в тёмное время суток. Повторяющиеся ДТП фиксируются на одних и тех же участках трассы М-1 «Беларусь» в Ярцевском и Починковском округах, а также на дорогах А-130, Р-120 в Гагаринском, Смоленском, Краснинском, Демидовском и Холм-Жирковском округах.

Также за две недели зафиксирован один факт нарушения правил охоты в Вяземском округе — составлен протокол.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что агитационный поезд «Единство в Памяти. Сила в Подвиге!» прибудет в Вязьму 16 июня и Смоленск 20 июня. В составе — семь вагонов и две платформы с военной техникой времён войны. Вход свободный, гостей ждут выступления оркестра, приём в «Юнармию» и показательные выступления.