На трассе в Починковском округе с 18 по 30 июня закроют движение из-за ремонта

Фото: Смоленскавтодор.

Работы ведутся на участке дороги от трассы Р-120 «Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Беларусью» до Пересны (км 0+025 — км 7+230), сообщает «Смоленскавтодор». Объезд — по маршрутам Р-120 — Старинки и Пересна — Старинки.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что за две недели в Смоленской области произошло 12 ДТП с дикими животными, один человек погиб. Чаще всего на дорогу выходят лоси в тёмное время суток. Повторяющиеся аварии фиксируются на трассе М-1 в Ярцевском и Починковском округах. Также составлен протокол за нарушение правил охоты в Вяземском округе.