В Смоленской области 16 июня ожидаются дожди и грозы, днём до +20 градусов

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Завтра, 16 июня, в регионе будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днём кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, днём до 13 м/с.

Температура ночью +5…+10 градусов, днём +15…+20. В Смоленске ночью +8…+10, днём +17…+19. Давление — 733 мм рт. ст., ночью будет падать, днём расти.

МЧС напоминает: выходя из дома, выключайте электроприборы из розетки.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что с 18 по 30 июня в Починковском округе закроют движение на участке дороги от трассы Р-120 до Пересны из-за ремонта. Объезд — по маршрутам Р-120 — Старинки и Пересна — Старинки. Также за две недели в регионе произошло 12 ДТП с дикими животными, один человек погиб. Лоси чаще всего выходят на трассу М-1 в тёмное время суток.