Смоленская область может войти в проект высокоскоростной магистрали Москва – Минск

Фото: Правительство Смоленской области.

Президент Владимир Путин согласился на предварительную проработку проекта ВСМ Москва – Минск, сообщает Правительство Смоленской области. Маршрут, по предварительным данным, может пройти через Смоленскую область. Решение о следующем направлении Минтранс примет в ближайшие полтора месяца.

Министр транспорта Андрей Никитин доложил, что проект активно развивается: создаётся поезд на 400 км/ч, первые пять вагонов уже сварены, российские колёсные пары проходят испытания. Строятся инженерные сооружения, в том числе 8-километровый мост через реку Шошу. Проект реализуют с участием Евразийского банка, начало движения планируют на 2028–2029 годы.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что 16 июня в регионе ожидаются дожди и грозы, днём до +20 градусов.