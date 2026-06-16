Смоленская область вошла в тройку лидеров ЦФО по эффективности контрольно-надзорной деятельности

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По итогам 2025 года регион занял 7-е место в России и 3-е в Центральном федеральном округе. За пять лет число проверок сократилось почти на 80 процентов — с 7,5 тысячи до 1,5 тысячи в год. Вместо традиционных проверок применяют профилактические визиты, где предприниматели получают консультации. Эффективность индикаторов риска превысила 95 процентов.

Область поднялась на 20 позиций в рейтинге по сравнению с 2024 годом. В регионе действуют 30 региональных, 5 федеральных и 6 муниципальных видов контроля.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что смоляне выбрали бульвар Гагарина главным объектом благоустройства на 2027 год. Он набрал 11 961 голос. Также жители выбрали концепцию второго этапа благоустройства территории у озера Ключевое. Работы там уже начались в этом году.