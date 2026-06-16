В Смоленске появятся 1340 новых опор освещения в трёх районах города

Фото: администрация г. Смоленска.

Уже запущен конкурс на устройство освещения в 335 дворах, сообщает администрация Смоленска. 416 опор установят в Ленинском районе, 460 — в Заднепровском, 464 — в Промышленном. Завершено проектирование освещения на улице Кольцевой, переулке Буденного, подходах к домам на Шевченко, в деревне Подснежники и других объектах.

С начала года освещение появилось на семи участках, включая посёлок Дистанция, микрорайон Королевка, улицу Автозаводскую, поворот на Богородицкое и посёлок Геологов. До конца года новые фонари зажгутся на Московском Большаке, улице Ворошилова, Московском шоссе и других участках. Капремонт освещения проведут на улице Николаева.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в детских садах Вязьмы и Холм-Жирковского района завершают ремонт к 31 июля. В Вязьме отремонтировали пищеблок и заменили окна, в «Теремке» обновили три группы и актовый зал.