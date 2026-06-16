Посещаемость музеев Смоленской области выросла на 126 процентов за четыре года

Фото: Правительство Смоленской области.

С 2021 по 2025 год смоленские музеи приняли 1,1 миллиона посетителей — в два с лишним раза больше, чем четыре года назад (527,9 тысячи), сообщает Правительство Смоленской области. Регион вошёл в число лидеров ЦФО по музейному туризму наряду с Москвой, Ярославской и Тульской областями. При этом в Ивановской, Курской и Тамбовской областях интерес к музейным экспозициям, напротив, снизился.

По данным Министерства культуры России, рост посещаемости стал одним из лучших показателей в Центральном федеральном округе. В 2025 году гостиницы области приняли более 420 тысяч туристов — на 26 процентов больше, чем годом ранее. Губернатор Василий Анохин отметил, что туристическая отрасль должна стать одной из доминант экономики региона. В планах — дальнейшее развитие инфраструктуры и создание новых точек притяжения для путешественников.