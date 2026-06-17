13 миллиардов рублей привлекла Смоленская область на ПМЭФ

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Среди ключевых проектов — логистический комплекс Ozon в ОЭЗ «Стабна» (6 миллиардов рублей), молочный завод в индустриальном парке «Сафоново» (1,5 миллиарда) и мультибрендовый центр «БЕЛОРУССКИЕ МАШИНЫ» с участием МАЗ, МТЗ и «Гомсельмаш» (860 миллионов), сообщает Правительство Смоленской области. Также в Ярцевском округе запустят производство кабеленесущих систем и профлиста (500 миллионов), в Смоленском округе построят логистический комплекс (500 миллионов).

Всего с 2023 по 2026 год на ПМЭФ заключили 38 соглашений на сумму около 70 миллиардов рублей, больше половины — в промышленности.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что медицинские классы откроют в каждом административном центре Смоленской области до конца 2026 года.